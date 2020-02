La reflexión de Matías Dituro: La violencia no nos puede ganar

Luego de los violentos incidentes que se registraron ayer domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, el arquero de Universidad Católica, Matías Dituro, hizo una profunda reflexión en sus redes sociales, haciendo un llamado al fin de la violencia en torno al fútbol.

"Es difícil escribir algo tras lo que pasó esta tarde -domingo- en nuestra casa, en nuestro estadio. Son sentimientos encontrados. Contento por los tres puntos y por la forma en que sacamos adelante este partido, como equipo, ante un gran rival", partió escribiendo el portero argentino.

"No puedo festejar como quisiera, realmente no estoy feliz, ya que la violencia no nos puede ganar", añadió.

"Todos queremos cambios y un mejor país, un país más justo, pero así no creo que sea la manera, menos rompiendo nuestra casa. Espero de corazón que saquemos esto adelante, todos juntos, y así volvamos a disfrutar del FÚTBOL!", complementó.

"Agradezco muy sinceramente a nuestros compañeros de O'Higgins, profesionales ante todo, que pese a lo que sucedía quisieron seguir jugando y eso es destacable. Al igual que ustedes, yo amo el fútbol y solo espero que lo cuidemos entre todos", cerró.

El partido entre cruzados y celestes comenzó con 20 minutos de retraso luego de peleas entre barristas en las gradas y variados proyectiles que cayeron al campo de juego.