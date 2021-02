La UC analiza subir oferta para convencer a Guillermo Barros Schelotto

Universidad Católica sigue en busca de técnico de cara a la temporada 2021 y aunque en los últimos días había perdido fuerza la opción de fichar al argentino Guillermo Barros Schelotto, en San Carlos de Apoquindo están dispuestos a elevar la puntería económica para convencer al ex DT de Boca Juniors.

De acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, el cuerpo técnico que encabeza el otrora delantero tiene un costo cercano a los dos millones dólares anuales, y la UC tiene un presupuesto de casi un millón de la moneda estadounidense.

Ante esto, en la entidad cruzada evalúan elevar ese monto para así tentar a Barros Schelotto, cuya última experiencia fue en LA Galaxy, en la MLS estadounidense.

Así, las negociaciones con Juan Pablo Vojvoda (ex DT de La Calera) quedaron en stand by a la espera de lo que ocurra con el ex puntero.