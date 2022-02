La UC evalúa acciones ante negativa de Coquimbo de vender entradas a hinchas cruzados

Universidad Católica informó a través de un comunicado que está evaluando acciones ante la negativa de Coquimbo Unido de venderle entradas a los hinchas cruzados de cara al partido de este fin de semana en el inicio del Campeonato Nacional 2022.

"Cruzados informa que ante el comunicado emitido la tarde de este lunes 31 de enero por Coquimbo Unido SADP y donde se señala que Estadio Seguro habría indicado una sanción para la hinchada de Universidad Católica, creemos pertinente aclarar que no hemos sido notificados de sanción alguna para nuestros hinchas y que NO compartimos el criterio arbitrario que el club aludido esgrime para no vender entradas a la parcialidad cruzada que, con legítimo derecho, quiere presenciar el debut del equipo tetracampeón en el inicio del Campeonato", expresó Cruzados, sociedad anónima que rige los destinos del equipo estudiantil.

"Exigiremos siempre un trato justo y ecuánime para nuestras y nuestros hinchas, rechazando esta decisión adoptada y comunicada por Coquimbo Unido SADP", añadió el comunicado.

"Estamos evaluando las acciones a tomar frente a esta situación", concluye.