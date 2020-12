La UC no dejará partir a Ariel Holan hasta que termine la temporada

El técnico de Universidad Católica, Ariel Holan, se transformó en el candidato número uno para suceder a Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena luego de la destacada campaña que ha cumplido a lo largo de 2020 al mando del elenco cruzado.

No obstante, de acuerdo a lo informado por Al Aire Libre en Cooperativa, desde el elenco estudiantil avisan que no dejarán partir al ex DT de Independiente hasta que termine la participación del equipo en el Campeonato Nacional y en Copa Sudamericana.

Esto supone un problema para su llegada a la Roja, dado que el elenco estudiantil jugaría a fines de enero su último partido en el torneo chileno y eventualmente el 23 del mismo mes la final del torneo continental, lo que implica que Holan tendría eventualmente un mes para trabajar en la nómina que afrontará los duelos de marzo por Clasificatorias, ante Paraguay y Ecuador.

Para salir antes, Holan y la UC deben llegar a mutuo acuerdo, algo que no está en los planes de la directiva de "la Franja".

Es más, desde San Carlos de Apoquindo avisan que esperan sentarse a conversar con Holan para que se cumpla su contrato hasta finales de 2021. Eso sí, hay una cláusula mediante la cual el DT argentino puede salir a otro equipo siete días después del último partido de la temporada.