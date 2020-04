Lanaro y rebaja de salarios: Tenemos que ser nosotros los perjudicados y no los trabajadores

El defensor de Universidad Católica, Germán Lanaro, aseguró en la misma línea que otros integrantes del plantel que los jugadores decidieron ser los primeros afectados en caso de que sea necesario una reducción de salarios en el club por la crisis provocada por el coronavirus.

Sobre esto, el zaguero dijo en conferencia de prensa remota reproducida en el sitio web de los "cruzados" que "es un momento excepcional y si alguien o el club necesita que demos esa mano, estamos dispuesto a hacerlo".

"Somos el primer estamento que el club queremos que toque. Que a los trabajadores se les pague de forma normal. Entendemos que en este momento tenemos que ser nosotros los perjudicados si pasa eso", apuntó.

A su vez, el central reveló sobre la fractura de clavícula que lo tuvo tres meses fuera de las canchas que "del tema de la lesión ya estoy bien. Las cosas que hago son las mismas que vienen haciendo los chicos. No tengo trabajos individuales, es una tranquilidad".

En relación al formato del torneo al momento de reanudar la actividad, Lanaro aseguró que "habiéndose jugado tantas fechas, cambiar el formato después de haberlo cambiado hace dos años es volver a insistir con algo que no tiene sentido y algo que hacia afuera no esta bueno. Queremos seguir dando la imagen de algo bien organizado y cambiar sobre la marcha no es lo ideal".