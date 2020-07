Las agresivas reacciones de Nicolás Castillo tras sus dichos sobre la capitanía de U. Católica

El delantero de América de México Nicolás Castillo causó polémica este sábado con sus comentarios sobre los dichos de José Pedro Fuenzalida, sobre quien cuestionó su aptitud para ser capitán de Universidad Católica, club en el que se formó, por lo que recibió varios comentarios en su cuenta de Instagram.

Lejos de evitar darle mayor espacio al tema, Castillo respondió con agresividad a algunos usuarios que cuestionaron sus dichos.

Es así que a un seguidor, aparentemente hincha de Universidad de Chile, le replicó su comentario de que supuestamente en la barra de la UC son "como 50" con el siguiente mensaje: "y 50 los hacemos correr siempre. Madres".

"Yo respeto a mi club primero que todo", señaló a otro comentario y aclaró que "yo no quiero aceptación de la contra. Yo defiendo a mi gente y a mi club con la vida".

"No me importa ser ídolo en ningún lado. Yo defiendo a Católica hasta la muerte" y "no me interesa que me respeten de otros equpos. La contra me la paso por ahí mismo", fueron otros de sus dichos.

Incluso dedicó otra historia en su perfil en el que señaló "toda la contra a tu favor. Jajajaja. Por mi equipo y mi gente, contra quien sea", junto a dos emojis de puños cerrados.