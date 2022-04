Le cerró la puerta: La UC negó reprogramación del clásico con Colo Colo

Por Sebastián Aguilar G.

Constante ha sido el reclamo del técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, por la programación del partido ante Universidad Católica, agendado para este domingo a las 12:30 horas, alegando que se debe jugar el sábado, para así darle más tiempo de recuperación a ambos equipos que la siguiente semana deben jugar por Copa Libertadores.

Al entrenador albo se sumó el presidente de Colo Colo, Edmundo Valladares, que en conversación con Cooperativa afirmó: "Ojalá se pueda revisar esa programación, tanto ellos como nosotros estamos representando al país. Nos gustaría que hubiera un gesto. Le va a hacer bien y va a ganar el fútbol chileno". Pero lo cierto es que el gesto que esperan en el Monumental está lejos de llegar.

Esto porque la directiva cruzada ya conversó con los albos y expusieron sus argumentos para no mover la programación del partido, asegurando que existe un acuerdo de buena convivencia con los vecinos del estadio que busca jugar partidos de alta convocatoria los domingo al mediodía, con el fin de evitar interrumpir el normal funcionamiento del vecindario.

Valladares refutó este argumento sosteniendo que el clásico universitario se jugó un día sábado. Desde San Carlos de Apoquindo indicaron a Al Aire Libre que: "Fue una situación extraordinaria que no podemos repetir. Porque si no, se pierde el acuerdo de buena fe con los vecinos (...) Además, este partido es con público de visita y el de la U no".

Por otra parte, en el elenco precordillerano añaden que, al momento de programar el clásico universitario, la Copa Libertadores aún no tenía su programación lista. Por lo que en ese momento no se sabía si la UC debutaría el martes, miércoles o jueves en el torneo continental, en una situación que obligó a programar el duelo ante la U el sábado, haciendo entender a los vecinos del estadio dicha situación.

De esta manera, difícilmente existirá una posibilidad de reprogramar el duelo, por lo que todo indica que finalmente el partido entre Universidad Católica y Colo Colo se jugará este domingo a las 12:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.