Leiva y opción de acercarse a Colo Colo: Estamos preocupados de nosotros y del partido con Cobresal

El volante de Universidad Católica Juan Leiva evitó referirse a la posibilidad de acercarse a dos puntos de Colo Colo este fin de semana, aprovechando la fecha libre de los "albos" y aseguró que las energías están puestas en ganarle a Cobresal.

Leiva dijo en conferencia de prensa que "nosotros estamos enfocados 100 por ciento en Cobresal, ir paso a paso en los partidos. Estamos pendientes de nosotros. El objetivo depende de nosotros. Si nosotros cumplimos nuestro objetivo de ir ganando partido a partido, el objetivo final estaría ahí, así que estamos concentrados en eso".

Sobre los "mineros", señaló que "quedan nueve finales que queremos ganar, pero debemos ir paso a paso y ahora todas las energías y toda la concentración está puesta en Cobresal, Iremos a una cancha difícil, un horario que no estamos acostumbrados (11:00 horas), pero estamos preparándonos de la mejor manera para ganar esta final y de ahí pensaremos en lo que continúa".

Además, lamentó la ausencia de Fernando Zampedri para este duelo por acumulación de amarillas: "Es una baja sensible. Es un gran jugador, es el goleador del equipo, pero este es un plantel amplio, que tiene mucha materia de jugadores, así que a quién le toque reemplazarlo lo va a hacer bien. Va a aportar al equipo. Tenemos que ganar".

Finalmente, habló de la selección chilena y la opción de Marcelino Núñez tome el lugar del suspendido Charles Aránguiz: "Es un gran jugador, es un placer compartir con él, pero no me meto si tiene que jugar o no, esa decisión le corresponde al cuerpo técnico de la selección. Me encantaría verlo, por ser mi compañero en Universidad Católica, siempre estamos apoyándolo, pero en la selección la competencia es a gran nivel, hay muy buenos jugadores, así que al que le toque, esperemos que lo haga bien, que pueda ayudar al equipo y que podamos ganar, que nos viene bien como país".

La UC visita a Cobresal este sábado a las 11:00 horas (14:00 GMT) en El Salvador.