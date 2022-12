El volante argentino Lucas Menossi volvió a aparecer en la órbita de Universidad Católica, de cara a la temporada 2023, en la que el club jugará la Copa Sudamericana, aparte de sus compromisos locales.

Menossi, de 30 años, tenía principio de acuerdo para fichar en Alianza Lima, no obstante en Perú aseguran que el fichaje se cayó, y según informamos en Al Aire Libre PM el futbolista se tomó un tiempo para reflexionar.

Lucas Menossi finalmente no llegará a Alianza Lima. Aún no queda claro los detalles de la decisión, pero lo concreto es que no viene. @RPPDeportes intentó hablar con ambas partes tras la decisión. Desde el entorno del futbolista no hubo respuesta.https://t.co/OE0KyE9hde