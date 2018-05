Luciano Aued descartó dejar la UC: Tengo un compromiso muy grande acá

El mediocampista Luciano Aued se refirió a las conversaciones que sostuvo con Gimnasia y Esgrima de La Plata y aseguró que no se moverá de Universidad Católica pese a lo interesante que resulta volver a la Primera División de Argentina.

"Es real que he hablado con el técnico (Pedro Troglio), porque tengo una buena relación. Gimnasia es el club que me formó y que estuve la mayor parte de mi vida. Me ha llamado para que sea parte del proyecto cuando volvió y yo ya le comunique cuál es mi situación acá, que la verdad es que estaba muy bien, muy cómodo, que tenía contrato por un año y medio más y que lógicamente estamos en medio de un proceso y para mí era muy difícil dejar de lado esto, porque yo tengo un compromiso muy grande acá, yo asumí un compromiso muy grande con Católica y lo quiero cumplir", comentó Aued, quien se ha transformado en pieza clave para el técnico Beñat San José.

Aued también comentó el momento que vive la UC y dijo que es muy importante terminar como líderes la primera rueda del Campeonato Nacional, que finaliza este fin de semana.

"Creo que matemáticamente en la primera rueda vamos a terminar en primera posición. Nuestro deseo es seguir acrecentando la brecha con el segundo, con los que vienen abajo y poder cerrar un buen semestre ganando. Venimos de dos empates, entonces de local queremos volver al triunfo", explicó.

Añadió que el análisis es bueno a partir de lo que han hecho como equipo: "Todos los análisis los hago en conjunto. El semestre pasado cuando no se daban las cosas era de la misma forma. El conjunto ayuda a las individualidades. Creo que el equipo está bien, nosotros nos sentimos bien, el técnico nos hace sentir bien y en mi caso me hace sentir importante, entonces es lógico que el nivel mío sube y el colectivo también. Intento hacer lo mío, mostrar mi juego, sentirme útil para el equipo y ver en qué se puede aportar al club y al equipo para que vaya mejorando", indicó.