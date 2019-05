Luciano Aued: No estamos maduros para enfrentar una competencia como la Libertadores

El destacado volante de Universidad Católica Luciano Aued se mostró decepcionado tras la eliminación de su escuadra de la Copa Libertadores, luego de la derrota por 2-0 ante Gremio en Brasil, asegurando que a su escuadra le falta madurar para jugar este torneo continental.

En la llegada de la UC a Chile, tras la caída en tierras brasileñas, Aued dijo que "tuvimos una cuenta pendiente como visitantes, y la otra es que no estamos maduros para enfrentar una competencia como la Libertadores. En ese sentido lo terminamos pagando. Si bien para el torneo local nos alcanza, para la Libertadores nos falta".

Sobre las sensaciones del plantel "cruzado", sostuvo que "es una tristeza grande, una gran frustración, porque teníamos una gran ilusión de poder avanzar. Sabemos que la serie la hemos perdido de local con Libertad. Sabíamos que Gremio es un equipo importante y que ganó la Copa Libertadores hace poco. Pero, tenemos que seguir avanzando".

"Es difícil de analizar, porque es un rival muy superior a nosotros. Si bien nos habíamos hecho fuertes como locales, estso son rivales que no mueren nunca. Cuando tuvimos la posibilidad de liquidarlos no lo hicimos y después allá, cuando se ponen en ventaja, el partido te queda grande", añadió.

Finalmente, el "Luli" quiso dar vuelta la página y señaló que "veremos qué pasa en la Sudamericana. Hay grandes rivales, pero si somos inteligentes tenemos que toamr este golpe como algo positivo y saber que internacionalmente las cosas se deben enfrentar de otra manera. Pero, hoy el golpe es muy duro", cerró.

Puch: "No estuvimos a la altura del partido"

Otro que habló en la llegada de los precordilleranos al Aeropuerto "Arturo Merino Benítez" fue Edson Puch, quien también fue autcrítico y destacó que "no estuvimos a la altura del partido, y de la clasificación, tenemos que ser autocríticos.

"Era una partido difícil, con un gran equipo, ellos tuvieron mayormente el balón. Tenemos que ser autocríticos y mejorar. Jugamos mal", añadió.

Junto con esto, aseguró que "ahora a enfocarnos en el Campeonato Nacional, se viene Cobresal, un partido a pocos días, así que a trabajar lo que más se pueda en estos días y regresar con un triunfo".

Finalmente, se refirió a su incierta continuidad, y dijo que "no sé cuáles son las intenciones del club, a mí me encantaría quedarme, pero no depende de mí. Depende de los clubes y de Pachuca si es que va a pedir dinero. Todavía no hemos tenido ninguna reunión".

El próximo duelo de la UC será ante Cobresal el próximo domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en El Salvador.