Luciano Aued: No le haría bien al fútbol que la U baje de categoría

Luciano Aued, volante de Universidad Católica, se refirió al complejo escenario que está pasando el clásico rival, U. de Chile, que está peleando en los puestos de descenso, y aseguró que sería negativo para el fútbol nacional que los azules pierdan la categoría.

"Hablar de otro club no me parece conveniente, no es algo que yo tenga que hacer, pero puedo decir que Universidad de Chile es uno de los grandes de acá y no le haría bien al fútbol chileno que baje de categoría", comentó al CDF.

Aued fue enfático al manifestar que la postura de Cruzados es no hablar sobre otros equipos, "ser ordenados, respetuosos y que se hable solo de lo deportivo, es lo más sano y debiera ser el foco".

No obstante, apuntó a la importancia de la U y los alcances que tendría para el medio si descienden los "laicos".

"Sería malo para el fútbol por la magnitud que tiene y lo que representa para el país. No sería lindo y no me gustaría que pase. Tener clásicos es lo más lindo que hay", sentenció.