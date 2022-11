Luciano Aued: Queremos irnos dejando a Católica en una copa internacional

El volante de Universidad Católica Luciano Aued valoró este lunes la despedida que tuvo en los cruzados tras el empate sin goles con Audax Italiano, aunque aseguró que quiere asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año.

"La verdad no es fácil, se sabe como es el fútbol. Por el fútbol chileno han pasado grandes jugadores que quizás no han tenido la posibilidad de despedirse así. Me parece que es para valorar mucho, lo que habla muy bien del club, lo que ha sido durante todos estos años, el apoyo que nos han dado", indicó.

"La gente es para sacarse el sombrero. En mi caso son más de cinco años y me han tratado de una forma espectacular desde el primer día, sin haber ganado ningún título ya me respetaban mucho y me daban mucho cariño", agregó.

En esa misma línea, Aued expuso que "hoy fue una noche muy emotiva, no pudimos conseguir el resultado que queríamos, pero quedamos ahí a las puertas de una Copa y nos queda una batalla más con Antofagasta. Lo que queremos es irnos dejando a Católica en una copa internacional".

Por otro parte, destacó su amistad con Germán Lanaro. "No nos imáginamos nunca la despedida. Siempre disfrutamos el presente y todos los logros y frustraciones que hemos tenido, de pelear codo a codo y formar una linda amistad, es una persona que me recibió muy bien junto a su familia"

Asimismo, expresó que José Pedro "Fuenzalida nos ha mostrado todos los valores del club y hoy se va como el ídolo que es. Han sido mucho los compañeros que nos han ayudado e irnos así, no se puede pedir más".

Para cerrar, Aued aseguró que "el título del 2018 fue el inicio de todo esto. Después la vuelta las canchas con el problema al corazón sin saber si iba a poder hacerlo. Esos dos momentos son únicos y quedarán por siempre en mi corazón".