Luciano Aued: Sabemos que Los clásicos se ganan

Universidad Católica cerró una semana redonda antes de llegar al receso por la fecha FIFA. Venció a Unión La Calera en la última fecha, tumbó a Rosario Central por la Copa Libertadores y se quedó con el partido ante Colo Colo este domingo.

Para el mediocampista "cruzado" Luciano Aued, el desgaste por esa seguidilla de compromisos fue un punto crucial en la cita con los albos, sin embargo, la importancia del clásico fue el combustible que les permitió alcanzar la victoria y de paso el liderato del Campeonato Nacional.

"Ganamos tres partidos muy complejos, sobre todo el clásico, que sabemos lo que es, sabemos que los clásicos se ganan y hoy nos llevamos tres puntos para ser punteros y la verdad es que es muy imporante para nosotros", señaló Aued.

Católica estuvo 3-0 arriba y al final luchó para salvar la victoria por 3-2 ante Colo Colo. Para Aued, si con sus compañeros hubiesen estado "un poquito más fino en la definición, el resultado hubiese sido más abultado y justo".

"Hoy Católica fue muy superior, pudo haber ganado por amplia diferencia, no nos tocó hacerlo porque no estuvimos del todo finos y después con el cansancio de la semana iba a costar en los minutos finales, y fue lo que nos pasó, pero no opaca el gran partido que hicimos", explicó.

Durante la última media hora, parte de la barra de Colo Colo comenzó a lanzar objetos al sector de la cancha que le correspondía defender a la UC. Los jugadores de la "franja" exhibieron al árbitro encendedores, botellas con agua y pedazos de PVC que fueron usados como proyectiles, sin embargo, no hubo pausa ni consideración de Piero Maza, que optó por dar continuidad al juego.

"Hay que hablar del comportamiento de la gente, que tiraron objetos que pudieron lastimar a compañeros y también a colegas de Colo Colo, entonces esas cosas me parece que hay que tenerlas en cuenta y hay que tomar medidas", dijo el jugador.

Aued también criticó el enfoque del juez por dejar que las acciones del cotejo continuaran pese a faltas que ameritaban castigos.

"Me parece que los criterios están un poco mal, porque uno logicamente quiere jugar más, pero en ciertas jugadas, cuando son golpes o no te dejan seguir avanzando, tendría que estar más cerca y no con el "siga siga". Hoy se dieron jugadas que de verdad eran para sancionar con tarjetas", dijo.

Lo próximo para la UC en el torneo, luego de la pausa por la fecha FIFA, será el domingo 31 de marzo ante Curicó Unido en San Carlos de Apoquido.