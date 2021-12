Luciano Aued: Si no se da la continuidad, veremos qué depara el destino

El destacado volante de Universidad Católica Luciano Aued festejó el título conseguido por su equipo, el cuarto consecutivo, señalando que tienen los merecimientos, más allá del flojo primer semestre.

En diálogo con TNT Sports Aued expresó que "la verdad es que en la primera rueda no fuimos nosotros. Nos costó mucho encontrar el fútbol que encontramos en la segunda, con la llegada de Cristian (Paulucci). Fuimos justos campeones, más allá de cualquier cosa que se diga. Jugó cuando tuvo que jugar, aguantó cuando tuvo que hacerlo, pasamos un montón de cosas muy difíciles y seguimos adelante. Eso tiene un valor enorme".

"Es increíble el cariño y el apoyo que nos dan. No nos queda más que brindarnos como lo hicimos. La verdad es que la gente también se acostumbró a esto y nos hace bien. Las energías son muy buenas y tratamos de devolverle dentro de la cancha. Nos acostumbramos a jugar estos partidos, uno lo va naturalizando y por eso tuvimos la tranquilidad con la que jugamos", añadió.

Sobre su renovación, agregó que "hasta ahora no hemos charlado nada. Ya sabemos que el club se maneja de esa manera, me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero se dio así y lo entiendo. Ahora hablaremos y veremos si se da la continuidad y si no, veremos qué depara el destino".

"La gente me da un cariño enorme. Yo también me encariñé mucho con el club. Estoy hace cinco torneos, ganamos cuatro de esos. Jugué cuatro Supercopas y ganamos tres. Logré un montón de objetivos que cuando llegué dije que me gustaría no pasar como uno más con el club y con este hermoso club lo hemos logrado", cerró.

Durante los últimos días ha sonado el nombre de Luciano Aued en Gimnasia y Esgrima de La Plata de cara a la temporada 2022.