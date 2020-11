Luciano Aued: Tenemos un rumbo claro y queremos seguir siendo competitivos

El volante de Universidad Católica, Luciano Aued, se refirió a la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana que lograron de forma agónica ante Sol de América, con victoria por 2-1. Para el zurdo, el cuadro de la precordillera tiene "un rumbo claro" en el que quiere "seguir siendo competitivo".

"Tenemos un rumbo claro, donde sabemos lo que queremos, que es seguir siendo competitivos. El desafío que tenemos como plantel es achicar el margen a nivel internacional para superar al rival de turno", nos comentó el mediocampista en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Del mismo modo, apuntó que: "Hemos ido avanzando a pasitos cortos, pero lo venimos haciendo de buena manera. Le ganamos a dos equipos de Brasil este año y me parece que vamos mejorando de a poquito".

"Jugar copas internacionales años tras año hace que uno se codee con rivales de jerarquía y agarre un nivel más competitivo", subrayó.

Respecto a cuáles fueron las claves para ganar el partido al conjunto paraguayo, Aued nos explicó que: "Tuvimos esa lucidez para destrabar el partido y hacerlo favorable para nosotros. Los cambios nos hicieron bien y se vio que el equipo se soltó mucho más, fue a buscar con amor propio de no querer quedar fuera y mantener la ilusión de pelear en la copa".

"Todos aportaron algo anoche. Los que están afuera quizás no juegan mucho pero están siempre apoyando, la competencia interna es importante para nosotros", agregó.

En el mismo marco, anticipó lo que será el duelo en octavos ante River Plate de Uruguay, comentando que: "Pudieron superar a Atlético Nacional y la verdad se ve un equipo duro y que sabe a lo que juega. Tienen esa garra tan característica uruguaya que hace complejo jugar de visitante.

¿Se queda en la UC?

Por otro lado, Aued se refirió a su continuidad en la UC, señalando que: "Estoy muy cómodo y contento, siempre me han tratado muy bien en los malos y buenos momentos. Hay un trato diario y cotidiano con Tati (Buljubasich) y Juan (Tagle), siempre con transparencia y claridad".

"Siempre les he dicho que el día que no quieran que esté acá, me lo digan. Yo tengo intenciones de quedarme y no creo que haya inconvenientes en extender el vínculo", finalizó.