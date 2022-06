Luciano Aued y su retorno a las canchas: Es como volver a vivir

Luciano Aued habló en conferencia de prensa, en la previa del duelo de Universidad Católica ante Unión San Felipe por Copa Chile, encuentro que significará su retorno a las competencias tras sufrir problemas cardiacos a inicios de este año.

El futbolista, junto con agradecer a los hinchas y personal del club, recordó el eposidio que vivió en la pretemporada. "Yo terminé de entrenar normal y los médicos del club me dijeron que habían salido mal los exámenes que me había hecho; hace seis venía con una molestia. No le di tanta importancia y estuvo muy cerca de ser algo trágico", dijo.

Tras superar aquel inconveniente médico, "Luli" está emocionado por jugar otra vez un partido oficial. Para mí esto es volver a vivir, es así. Lo tomo de esa manera, es como volver a debutar. Vengo hace casi cuatro meses entrenando a la par de todos. Espero ser una ayuda al equipo desde donde sea y sumar, que es lo más importante", agregó.

Además, se refirió a su relación con el DT Ariel Holan. "Cuando me pasó esto (Holan) fue de los primeros en preocuparse, cuando estaba en México. Al llegar, enseguida quiso contar conmigo. Lógicamente, eso para mi era re contra motivante. Después verá si estoy para jugar", indicó.

Aued asoma como posible titular para el choque de la UC ante San Felipe en la tercera fase de Copa Chile. El cotejo se jugará en el Estadio Lucio Fariña de Quillota este sábado 18 de junio, a partir de las 15:30 horas.