Luciano Aued y su vuelta a las canchas: Me preparé física y futbolísticamente por eso no me pesó tanto

El volante argentino Luciano Aued volvió a las canchas luego de seis meses sin competir. El jugador de Universidad Católica sufrió un problema cardiaco que lo tuvo lejos de las canchas, sin embargo, se pudo sobreponer y volvió a la acción ante Unión San Felipe por Copa Chile.

"Me ayudó mucho haber empezado a entrenar tanto tiempo antes. Me preparé física y luego futbolísticamente. Por eso no me pesó tanto. También me hizo bien conocer a Ariel, saber lo que quiere con respecto al equipo y al funcionamiento de su sistema de juego. Sé las posiciones donde puedo encontrar la pelota, donde puedo entrar, sé por dónde va a pasar el juego. Esas cosas también ayudan a que sepa leer mucho más el juego y pase más desapercibido todo el tiempo que estuve afuera", explicó en entrevista con Diario La Tercera.

Respecto a su relasción con Ariel Holan apuntó que "la gran mayoría de los técnicos que he tenido me han escrito y hemos tenido contacto. Mario Salas, Gustavo Quinteros, Ariel. Siempre han estado pendientes. Y Ariel desde que se fue que hemos charlado siempre, con muy buena relación, hablando de fútbol, viendo cosas. Ariel siempre estuvo preocupado de Católica. Cuando me pasó lo del pie, me escribió para ver cómo estaba. Siempre preocupado".

"Cuando me pasó esto, me escribió para darme su apoyo, para tratar de que esté tranquilo. Y cuando llegó, enseguida se puso en contacto con los médicos para ver cómo era la situación, para ver si podía jugar ante Flamengo y Talleres. Quería ver si estaba esa posibilidad, porque me veía muy bien en los entrenamientos. Eso también es una devolución de confianza enorme. Estoy muy agradecido con él", agregó.

Aued también se refirió a las chances de Los Cruzados en el torneo: "Católica será protagonista e intentará estar en los primeros puestos. Eso no cambiará. s. No nos bajamos para nada. Aún queda la segunda rueda. Somos conscientes de que cometimos errores y dejamos que esta brecha se alargara".

"No nos salieron las cosas este primer semestre, pero tenemos la ilusión muy grande de hacer bien las cosas, de descontar puntos y escalar, porque Católica siempre tiene que estar en los primeros puestos y entrar en copas internacionales. Ese es el objetivo que tenemos. Después, tal como nos pasó el año pasado, vamos a ver si se nos da o no, pero el objetivo es que Católica vuelva a jugar una copa internacional. Lógicamente, la Sudamericana y la Copa Chile también nos ilusionan mucho, porque tenemos un gran plantel", cerró.