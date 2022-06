Mallorca se sumó a los interesados en Matías Dituro

Luego de su paso por Celta de Vigo, el regreso del arquero Matías Dituro a Universidad Católica se mantiene en duda debido a las ofertas que ha recibido el arquero desde España y Argentina.

Y este jueves al manifiesto interés existente desde Villarreal y Vélez Sarsfield se sumó Mallorca, elenco que logró la permanencia en la Primera División de España por apenas un punto.

"Mallorca ya tiene fijado su siguiente objetivo para la portería. El elegido es el argentino Matías Dituro, de 35 años, que esta temporada ha jugado en Celta, pero cuyos derechos pertenecen a Universidad Católica de Chile. La dirección deportiva bermellona ya ha planteado una oferta por el guardameta, que no ve mal la opción de recalar en la isla, pero aún no ha dado una respuesta definitiva", explicó el diario OK, de España.

"El argentino ha hecho una gran temporada en el Celta, donde ha destacado por su facilidad para parar penaltys -uno de ellos a Benzemá-. Todo hacía indicar que continuaría en Vigo, pero sorprendentemente los gallegos no han hecho uso de la opción de compra de la que disponían y el guardameta vuelve a ser propiedad de la Universidad Católica de Chile", añade la publicación.