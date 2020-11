Manuel Astorga: En la UC se dieron cuenta que no rinden de igual forma sin sus titularísimos

El reconocido preparador físico nacional Manuel Astorga analizó en Al Aire Libre en Cooperativa el momento de Universidad Católica, asegurando que, a diferencia de lo que se creía, el equipo de Ariel Holan no tiene un gran plantel, algo que quedó en evidencia cada vez que el entrenador argentino no pudo contar con sus principales jugadores.

"Es sumamente complejo tener la forma deportiva de buena manera y no es fácil poder abordar los compromisos internacionales y la competencia local porque yo creo que se demostró desde el momento que se terminó ese periplo en Copa Libertadores", dijo el PF.

"Cuando se dosifica, en la UC se dieron cuenta que no tenían un plantel muy amplio para rendir de la misma forma con los titularísimos, se dieron cuenta que no", agregó Astorga.

Respecto a la dosificación, Astorga opinó que "por una parte es necesario hacerlo para que un jugador no sufra una sobrecarga, el tema es que nos dimos cuenta que el mediocampo de la UC funciona perfecto con (Ignacio) Saavedra, (Luciano) Aued y (César) Pinares. Cuando no estuvo Aued el medioterreno de la Católica cambió en forma significativa".

"No es lo mismo tener a Puch que a Munder... Cada vez que no ha estado uno de sus jugadores el funcionamiento no es el mismo, si se nota menos cuando entra el reemplazante natural de un titularísimo, pero eso no se da en todos los puestos", añadió.

Finalmente, valoró la capacidad física de José Pedro Fuenzalida. "Es un deportista altamente profesional. Hace los trabajos de manera adecuada y se preocupa de los procesos regenerativos, sin embargo, él no es Superman. Hay elementos hereditarios que le favorecen, más allá del autocuidado, que también favorecen en forma significativa, que le permiten competir en forma permanente", cerró.