Marcelino Núñez fue traspasado y estará ligado por cinco años a Norwich City

Universidad Católica hizo oficial el traspaso del volante Marcelino Núñez a Norwich City del fútbol inglés, al cual estará ligado por las próximas cinco temporadas.

"Cruzados informa que en las últimas horas se oficializó el traspaso de Marcelino Núñez a Norwich City con un contrato que lo ligará al conjunto inglés por cinco años", comunicó la UC.

Núñez jugó 83 partidos en el equipo estudiantil, marcó 12 goles y fue campeón dos veces del torneo nacional, ganó dos Supercopas y ha sido seleccionado chileno.

"Es un sueño, nunca pensé que se me iba a dar tan rápido esta oportunidad. Estoy contento y agradecido del club que me brindaron esta linda oportunidad de poder cumplir mi sueño. Me toca partir, pero los voy a llevar siempre en el corazón", indicó el nuevo jugador del cuadro que milita en la Championship League británica al sitio oficial de los franjeados.

El cuadro de Norfolk también hizo oficial su incorporación.

We are delighted to complete the permanent transfer of Chile international midfielder Marcelino Núñez for an undisclosed fee! 🤝



🇨🇱 #WelcomeNunez 🇨🇱 | #NCFC