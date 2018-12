Marcos Riquelme y el interés de la UC: Sería muy lindo para mí, pero no me voy a ilusionar

El delantero argentino Marcos Riquelme, se mostró contento por el interés de Universidad Católica por su carta para el próximo Campeonato Nacional, aunque aseguró que de no resultar se quedará tranquilo en Bolívar.

"No es la primera vez que mi nombre suena en Católica, me pone muy contento y sería muy lindo para mí, pero dije que no me voy a ilusionar como lo hice hace un tiempo atrás. Voy a esperar que las cosas pasen, asi que estoy tranquilo", aseguró Riquelme en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, agregó que "he tenido un llamado de mi representante, aunque le dije que por ahora lo único que quiero es descansar, él lo debe arreglar. Ojalá se pueda dar, porque tiene lindos desafíos como el torneo nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores".

De igual manera, el delantero sentenció que "si no se da, seguiré trabajando, tengo contrato con Bolívar y si me toca quedarme, me quedaré. Estoy bien ahí", cerró.