Mario Lepe también respondió a Maxi Falcón: El clásico es con la U

Mario Lepe, histórico ex capitán de Universidad Católica, también respondió al defensa Maximiliano Falcón de Colo Colo y afirmó que el verdadero clásico de los cruzados es con la U.

"Lo he dicho otras veces, el clásico 'clásico' es con la U. Y el partido con Colo Colo es uno de los más importantes que tenemos, y que también tienen ellos. No me quita el sueño que sea un clásico o no", declaró Lepe en TNT Sports.

El ídolo cruzado, sin la necesidad de etiquetar el encuentro, reiteró que siempre ha sido de importancia para los dos planteles afrontar este compromiso.

"Es un partido importante, siempre ha sido así, y lo tomamos demasiado en serio, y lo jugamos a concho y también ellos", remató.

El partido entre la UC y Colo Colo está programado para el domingo a las 12:30 horas (16:30 GMT) en San Carlos de Apoquindo y lo podrás seguir en AlAireLibre.cl y en Al Aire Libre en Cooperativa.