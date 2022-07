Matías Dituro: Es difícil que un equipo pueda mantenerse ganando constantemente

El arquero de Universidad Católica Matías Dituro se refirió a los cuestionamientos por el momento de los cruzados, asegurando que es muy difícil que un equipo gane constantemente y que es imposible poder salir campeones todos los años.

"Es normal que un equipo en algún momento no gane. Es difícil que un equipo pueda mantenerse ganando constantemente. Hoy nos damos cuenta que no siempre puedes estar primero, que no siempre puedes salir campeón. Lo veo como una etapa de aprendizaje. Una etapa que sabíamos que nos iba a tocar en algún momento", dijo en conferencia de prensa.

"Estamos en esa reconstrucción como equipo para ser fuertes y competir de esa manera a corto y mediano plazo. No me gusta, pero lo tomo con naturalidad. Seguiremos trabajando para ser más regulares, competitivos y estar lo más alto posible", agregó.

Dituro, por otro lado, expresó que "tenemos un plantel con varios jugadores que pueden ser titulares. Independiente de los nombres, todos estamos trabajando de la misma manera. Estamos buscando un plantel competitivo. Que cada jugador, entre o salga, no se note la diferencia. Estamos trabajando en afianzar este sistema de juego. En los momentos en los que el equipo juega supera a los rivales y crea muchas oportunidades de gol".

Respecto a su nueva etapa en los cruzados. "Estoy contento con la temporada que pude desarrollar en Celta de Vigo. Fue un año muy positivo en lo personal. El objetivo de mantener la categoría lo pudimos lograr. Me sentí muy cómodo dese el primer. Estoy contento porque arreglamos un contrato con Católica donde pude elegir. Teníamos posibilidades de seguir en Europa (ofertas) de Argentina, de otros lugares también. Me pone contento poder elegirlo yo". indicó.

Sobre Nico Castillo

Finalmente, se refirió al posible arribo de Nicolás Castillo. "Está claro que no soy quien para decir las características, las condiciones y la carrera de Nico. Lo que ha hecho en los clubes que le ha tocado estar, lo que significa también para este club y lo que ha logrado con este club. Eso está a la vista, todos lo saben y el cariño que también la gente le tiene", expuso.

"Es un tema que no me compete meterme o decirlo, creo que son situaciones y responsabilidades de gente que trabaja en el club; director deportivo, presidente, directorio y la gente que está encargada de esas situaciones. Seguramente buscarán lo mejor siempre para potenciar el equipo y está claro que Nicolás es un delantero de las características que tiene, de selección. Lo que sea que se resuelva de la mejor manera para ambas partes", cerró.