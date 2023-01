Matías Dituro: Es un orgullo para mí asumir el rol de capitán

El arquero Matías Dituro habló sobre su rol como nuevo capitán de Universidad Católica y se mostró agradecido y orgulloso por la oportunidad que le entregó el club cruzado.

"Es un orgullo para mí asumir el rol de capitán del equipo, estoy agradecido con el club, el cuerpo técnico, mis compañeros, es una gran responsabilidad. Estoy contento de asumirlo", declaró Dituro durante la presentación de la camiseta para la temporada 2023.

Sin embargo, Dituro precisó que la elección de la capitanía fue por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico.

"Les dije que es un desafío que me gustaba, quería asumirlo, y cuando me lo comunicó el club, me puse contento y feliz, empecé a sentirlo de esa manera y ayudar desde donde me corresponde", añadió.

Respecto a la pretemporada, sostuvo que "vamos bien, esperamos ser un equipo competitivo, fuerte y confiable, protagonista de este torneo, y podamos seguir creciendo en copas internacionales. No ponemos ningún techo".

Y también destacó a los refuerzos: "Veo bien al plantel, todos tenemos un buen ánimo. Los chicos que llegaron, 10 puntos, se adaptaron bien, entrenando de buena forma. Esperamos que lleguen al inicio del torneo bien, y poder contar con ellos".

Finalmente, se refirió a los trámites para conseguir la nacionalización, una instancia que anhela el club para poder liberar un cupo de extranjero.

"Iniciamos todos los trámites, juntamos los documentos requeridos y estamos a la espera. Estamos en los tiempos que creíamos que se iba a demorar, esperamos dentro de poco tener novedades, ojalá positivas", sentenció.