Matías Dituro: Hubo sondeos desde Brasil, pero yo estoy feliz en la UC

El arquero de Universidad Católica Matías Dituro reconoció que tuvo opciones de partir, pero que finalmente no hubo nada concreto, argumentando que está feliz en el fútbol chileno.

"Sé por mi representante que hubo sondeos de Brasil, pero a mí no me llamaron. No hubo nada concreto. No era el momento, yo estoy muy feliz acá", dijo Dituro en diálogo con DirecTV Sports.

El arquero comentó el futuro de la UC tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

"Debemos ganar los dos partidos en casa en Copa Libertadores y buscar resultados de visita. Nuestra aspiración es avanzar a la siguiente fase. No arrancamos de la forma que queríamos, pero tenemos una oportunidad", dijo en relación al certamen continental.

En el plano local, Dituro explicó que "falta mucho campeonato. Somos conscientes que debemos adaptarnos a la seguidilla de partidos, sostener una idea. Muchos equipos pelearán el título. Queremos estar arriba, coronar el objetivo que tenemos".

Con respecto al duelo de este miércoles ante Huachipato, Dituro dijo que será distinto jugar tan temprano en la mañana.

"Tenemos un plantel amplio, donde todos están capacitados para jugar. El partido ante Huachipato será muy complicado. Jugar a las 11 es diferente. La alimentación es muy importante", dijo.