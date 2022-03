Matías Dituro: Los mejores años de mi vida los viví en la UC

El ex portero de Universidad Católica Matías Dituro se refirió su paso por el elenco cruzado y aseguró que extraña su estancia en San Carlos de Apoquindo dado que ahí vivió "los mejores años de su vida".

"Extraño de Católica muchas cosas. Viví muchos años ahí. Extraño a mis amigos que juegan en el club, el cariño. Fueron los mejores años de mi vida los que viví en la UC", comentó Dituro en el podcast "Pelotazo al Vacío" del periodista Jorge Gómez.

Respecto a lo hecho en el cuadro cruzado, el hoy portero de Celta de Vigo comentó "no hay una clave para ser tetracampeón. Son muchas cosas que se juntan en mismo club. Donde las cosas se hacen muy bien desde la dirigencia, donde está todo muy ordenado, donde los jugadores que estábamos teníamos hambre de conseguir cosas y donde siempre supimos adaptarnos a cada cuerpo técnico".

El arquero argentino tuvo además palabras para cada uno de los técnicos que tuvo en la UC.

"Lo tuve en la UC, en Antofagasta y me llevó a Bolívar. El apostó por mí en momentos claves de mi carrera que me hicieron crecer como futbolista y como persona. Es uno de los técnicos más importantes de mi carrera. Le tengo un cariño enorme", expresó sobre Beñat San José.

"Es un técnico de mucha experiencia, con un recorrido enorme, con una tranquilidad para el manejo de grupo admirable y con una gran lectura de los partidos. Admiro mucho cómo los DT son capaces de resolver o preparar los partidos a nivel táctico y ese aspecto Gustavo era muy inteligente", añadió respecto a Gustavo Quinteros.

Sobre Ariel Holan comentó que "es un entrenador tácticamente increíble. Analizábamos a cada rival hasta el último detalle. Si bien nosotros teníamos un sistema táctico que era el 80 por ciento de nuestro juego, ese 20 por ciento que era el rival, que era la importancia que le dábamos, cambiaba siempre. Él buscaba el detalle de cómo poder entrarles, por dónde nos iban a presionar, por dónde íbamos a tener mejor salida. Era un fanático de la posesión".

"Después de todo lo que me dio Beñat (San José) sentía que estaba como en una meseta y la llegada de Ariel (Holan) me permitió hacer un click que me hizo crecer muchísimo. Tras el 2018, fue mi mejor año en Católica", añadió.

Mientras que de Gustavo Poyet dijo que "no sé si nunca le entendimos el mensaje. Veníamos de un DT que te decía tácticamente todo lo que había que hacer y por ahí él lo que quería era empoderar al jugador en cuanto a toma de decisiones. De cuándo salir jugando, de cuándo no. Cuándo presionar, cuándo no. Entonces como veníamos con una dinámica de presionar siempre, salir jugando siempre, por cambiar a tomar decisiones dentro del campo no se veía la mejor Católica".