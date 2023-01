Matías Dituro: Me gustaría mucho retirarme en Universidad Católica

El arquero Matías Dituro, capitán de Universidad Católica, habló sobre su nuevo rol en el equipo y aseguró que espera retirarse en la tienda cruzada.

"Me gustaría mucho poder retirarme en este club, pero no pienso todavía en el retiro, porque creo que voy a jugar siete años más, por lo menos. Si Dios y las lesiones me lo permiten, ese es mi objetivo", manifestó en diálogo con La Tercera.

Respecto a la jineta de capitán, comentó que estaba preparado para asumir esa responsabilidad.

"Me lo comunican tanto el club como el cuerpo técnico, que en conjunto habían tomado la decisión de que el capitán la próxima temporada fuera yo. Me gustó la idea. Estaba preparado para asumir una responsabilidad así, sabiendo y entendiendo que hay una tradición en el club, pero que entendían que era momento de modificarla. Cuando me comunicaron la noticia estaba muy feliz", explicó.

Finalmente, contó un gesto que tuvo José Pedro Fuenzalida, excapitán del equipo, en su último partido.

"Con el Chapa, en el último partido ante Antofagasta, cuando clasificamos a la Sudamericana, nos dimos un abrazo. Después me fui a bañar y, cuando entro al baño, viene él y me dice: 'Ya está, ahí la dejé en tu puesto, ahora te toca a ti'. Y me dejó la jineta ahí, en el puesto", sentenció.

