Matías Dituro: "Me gustaría quedarme hasta el final de mi carrera en la UC"

El portero de Universidad Católica Matías Dituro habló respecto al futuro de su carrera deportiva, afirmando que le gustaría quedarse hasta su retiro en el club de la precordillera, ya que es la "mejor institución de Chile".

En diálogo con el canal de Youtube "Lado B" del periodista Leo Burgueño, el guardameta declaró que: "Me gustaría quedarme hasta el final de mi carrera en la UC. Estoy en la mejor institución de Chile".

"Soy un agradecido de estar donde estoy. La he peleado mucho en mi carrera y creo que me encuentro en un tremendo lugar. Me toca sacrificarme día a día por pelear el puesto", agregó.

Por otro lado, el arquero comparó el trabajo que han dejado Beñat San José, Gustavo Quinteros y Ariel Holan en el conjunto "Cruzado", destacando que: "Con los dos primeros cumplimos con los objetivos y con Ariel íbamos en el mismo camino antes del parón. Siempre queremos que el entrenador de turno se adapte lo más rápido posible a lo que ofrece el grupo".

"El modelo de juego de Ariel nos encanta. Es muy detallista en todo lo que quiere plantear en la cancha. La llegada de nuevos jugadores en un periodo a otro también nos favoreció mucho", detalló.

Finalmente, Dituro apuntó a un retorno del fútbol cuando logre controlarse la pandemia del coronavirus, asegurando que cree que para los arqueros será mucho más difícil ganar ritmo "por lo específico del puesto".