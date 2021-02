Matías Dituro: No tengo desesperación por irme, pero siempre busco lo mejor para mi familia

El portero Matías Dituro expresó nuevamente sus intenciones de continuar en Universidad Católica, aunque también volvió a dejar en claro que una buena oferta puede hacer considerar la decisión sobre su futuro.

En diálogo con La Tercera, Dituro señaló que "tengo dos años más de contrato y estoy contento en Chile. Pero siempre que se abre el mercado de pases y está la posibilidad, se conversará en su momento con el club, con la familia y ahí se verá".

"Eso siempre pasará en un mercado de pases. No tengo desesperación por irme, pero siempre busco lo mejor para el futuro de mi familia. Si lo mejor para el futuro es seguir en la UC, eso será un paso adelante para mí. Sostenerme en un club como la UC por cuatro o cinco años también es un desafío muy grande. Si me toca hacerlo, feliz", añadió en la misma línea.

Además, sostuvo que puede seguir creciendo como profesional: "No he tocado techo. Me fue bien estos últimos años. Pudimos conseguir con mis compañeros los objetivos, pero no sé si se puede sentir que toqué techo. Yo creo que no. Este año arrancamos con un desafío de la Supercopa y después nos iremos con todo por conseguir el tetracampeonato. Enfrentar la Copa Libertadores con la ilusión que tenemos siempre".

Finalmente, expresó que buscará el tetracampeonato en caso de continuar en la UC: "Sí, como todos los años nos preparamos para ganar todo lo que jugamos. Hay que ser realistas porque la Libertadores reúne a los mejores equipos de todos los países y todos se preparan para ganarla. Sabemos que será difícil. A nivel local queremos ganar todo lo que jugamos. A todos los torneos iremos con la misma ambición".