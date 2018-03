Matías Dituro respondió a declaraciones de Fernando Meza: No le tenemos miedo a nadie

Matías Dituro, portero de Universidad Católica, respondió a las provocadoras declaraciones que realizó el defensa de Colo Colo Fernando Meza y aseguró, en la previa del clásico con los albos, que "no le tenemos miedo a nadie".

"No escuché las declaraciones ni quiero involucrarme mucho más, pero no tenemos miedo a nadie. Enfrentamos todos los partidos de la misma forma. Todos los partidos son importantes, cada uno vale tres puntos. No por ser un clásico vale más ni menos, ni vamos a tener miedo o ellos a nosotros, eso no existe", explicó el arquero.

Asimismo, Dituro remarcó que la clave está en mantener la "tranquilidad" y "ser inteligentes" para hacer un gran partido ante el "cacique".

"Los dos equipos vamos a querer. Nosotros queremos ir a hacer un gran partido, queremos ganar, seguir manteniendo la punta y me imagino que Colo Colo también querrá acortar la distancia que nosotros hemos podido sacar estas fechas", cerró Dituro.

De cara al choque este sábado, a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio Monumental, la única duda que tienen los "Cruzados" es el lateral Germán Voboril, quien está con molestias físicas y no saben si estará ante el "popular".