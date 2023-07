Matías Dituro: Solamente con actitud no vamos a llegar a pelear el torneo

Matías Dituro, arquero y capitán de Universidad Católica, se refirió a la mala racha del equipo tras una una nueva caída en el torneo, ante Everton, admitiendo que es complejo el escenario en busca de la cima.

"El fútbol es así, perdimos. La actitud del equipo fue siempre buscar el partido, de disputar cada pelota. La actitud fue buena, pero lamentablemente el resultado es duro. Queríamos arrancar ganando la segunda vuelta y acercarnos al liderato, pero ya está", dijo a la salida del Estadio Santa Laura.

"Lo que rescato de este partido y el anterior en Copa Chile es la actitud. Lamentablemente el fútbol no está fluyendo como nosotros queremos. Intentamos adaptarnos a las condiciones de cada partido y hacer lo mejor posible. No sirve de nada si no logramos los resultados"

"No estamos conformes con solo entregar actitud. Sí es un cambio, pero no estoy conforme. Si no lo acompañamos por resultados, solamente con actitud no vamos a llegar a pelear el torneo".

También habló sobre las críticas de los fanáticos: "Si la gente se manifiesta tiene el derecho a reclamar y pedir. El hincha quiere que el equipo gane y pelee arriba, y nosotros también queremos entregarle eso a la gente. Los que salimos a la cancha somos los jugadores y tenemos gran responsabilidad. Ojalá podamos dar vuelta a esto".