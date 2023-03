Matías Dituro volvió a descartar conflicto con Mauricio Isla: Jamás increparía a un compañero

Durante las últimas semanas se levantó la polémica de que Matías Dituro, portero de Universidad Católica, increpó a su compañero Mauricio Isla, exseleccionado de la Roja, por su bajo rendimiento y poco compromiso con el conjunto "cruzado".

Pese a que ya se descartó esta información, el propio golero negó nuevamente los hechos en conversación con ESPN: "Jamás podría tener una conversación con un compañero de esa manera, sabiendo que mi rendimiento no es el que estoy acostumbrado a tener. Sí estuviera jugando bien tampoco lo haría. Lo que sí haría es acercarme a preguntarle si anda todo bien".

"Lo que salió en este último tiempo es falso, no tengo problemas con Mauricio (Isla). A veces no salen las cosas y nos fastidiamos, eso se puede malinterpretar, pero tampoco increpé a alguien. Somos compañeros, quizás no tengamos tanta afinidad porque nos conocemos hace muy poco, pero hay una relación sana y todos tenemos el mismo objetivo", añadió.

Finalmente, Dituro mencionó el tema de su nacionalización mencionando que ya envió todos los papeles a la FIFA para tener la opción de jugar por la Roja: "Pudimos cumplir con todos los requisitos. Por parte del club hemos solicitado a la FIFA, mostrando documentos para recibir una aceptación y estamos a la espera de eso".

"Eso no quiere decir que tenga que ir convocado o no, pero para saber que los papeles están todos correctos. Después, la presencia se gana en cancha. Obviamente me entusiasma mucho, pero primero quiero tener la certeza para no ilusionarme y hacerme expectativas de algo que quizás no se pueda", concluyó.