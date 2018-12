Matías Dituro y su renovación en la UC: Siento una gran alegría de jugar en este club

El portero argentino Matías Dituro, en conversación con la sitio web oficial de cruzados, confirmó su renovación por los próximos tres años en Universidad Católica, mostrándose conforme y optimista para sus desafíos de 2019.

El guardameta, tras conocer su extensión de contrato aseguró que "estoy muy feliz, muy contento. Cuando me lo comunicaron fue una gran alegría. Realmente era uno de mis objetivos cuando llegué, seguir ligado a Católica y conseguir cosas importantes. La verdad es que siento una alegría enorme de jugar este club".

Además, agregó que "el primer año fue muy positivo, gracias a Dios puedo seguir ligado al club donde estoy muy bien, muy cómodo y muy agradecido siempre del cariño que me brindan".

Por otra parte, Dituro, quien obtuvo recientemente el título del Campeonato Nacional con los "precordilleranos", indicó que "este 2019 tenemos desafíos importantes. Lindas competiciones para afrontar. Tenemos mucha fe de que podemos hacer un gran año. Tengo la esperanza que va a ser un lindo año para todos los Cruzados".

Sobre la llegada del entrenador trasandino Gustavo Quinteros, el golero manifestó que "es un gran técnico, con mucha experiencia, con pasos por selecciones. Creo que su capacidad nos va a ayudar mucho, nos va a venir muy bien. Sus objetivos son los mismos que los nuestros: Pelear cosas importantes el 2019 con Católica. Ojalá nosotros podamos ayudar a que todo eso se pueda cumplir".

Finalmente, y como mensaje para los hinchas del club, Dituro afirmó que "a la gente, agradecerle por todo el cariño que me brindó desde que llegué a Católica. Por todo el apoyo que nos dieron durante el 2018. Por todo el cariño que me han brindado durante estos días, los mensajes de apoyo que me envían. Ojalá en este 2019 le podamos regalar lindos momentos, un título más", cerró.