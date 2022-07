Mauricio Isla y su resbalón ante Sao Paulo: Fue un error de confianza

El lateral de Universidad Católica Mauricio Isla lamentó el error que cometió en la dura derrota 4-2 ante Sao Paulo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Con el partido en mínima desventaja, el seleccionado nacional trató de eludir en su área a Jonathan Calleri, sin embargo, resbaló y le entregó el balón a Luciano Rocha, quien marcó el 2-0 parcial.

"Enfrentamos un equipo muy duro, que se conoce y defiende muy bien, con jugadores muy importantes. También está la responsabildad de nosotros, que cometimos errores, especialmente el mío. Son errores que no se les puede dar a un rival como este", dijo en conferencia de prensa.

"Después del 3-1 estábamos dentro del partido, pero volvimos a cometer un error, fue un error de confianza, como me tocó a mí en el primer tiempo. Uno se confía y a veces las cosas salen bien o salen mal", complementó el "Huaso".

Sin embargo, la percepción del técnico del equipo, Ariel Holan, no fue la misma, ya que le restó responsabilidad a Isla y culpó al estado de la cancha.

"Lo de Isla no fue un error. Enganchó perfecto y resbaló con el estado del campo de juego. En una cancha impecable no pasa. La jugada tuvo lógica, no lo quiso eludir en el área, enganchó perfecto y pudo salir ni no se hubiese resbalado", señaló.

"Yo me siento bien, soy un jugador que siempre está a disposición. Si cometo un error voy a seguir adelante tratando de ayudar a mis compañeros, como ellos me ayudan a mí", finalizó Isla.

Universidad Católica intentará dar vuelta la página y se enfocará en el segundo semestre del Campeonato Nacional, instancia en la que recibirá a Coquimbo Unido el domingo. Luego, el jueves 7 de julio, enfrentará en la revancha a Sao Paulo en Morumbí.