Miguel Angel Neira criticó el estilo de Poyet en la UC: No se parece al equipo de años anteriores

Miguel Angel Neira, histórico ex delantero de Universidad Católica, dialogó en Al Aire Libre sobre el presente del elenco cruzado y criticó el estilo del técnico uruguayo Gustavo Poyet, asegurando que el equipo "no se parece" al que logró conquistar el tricampeonato en las últimas temporadas.

"Antes que llegara, me gustaba por su trayectoria, lo que hizo como futbolista y técnico en Europa. Pero sus declaraciones no me parecen buenas", sostuvo Neira, haciendo referencia a las palabras de Poyet tras la derrota de la UC ante Atlético Nacional de Colombia en la Copa Libertadores la semana pasada.

"Después del partido con Colombia dice que hubo 40 minutos espectaculares, no sé qué partido vio él, pero si un equipo no llega al arco, no es espectacular", argumentó.

Finalmente, Neira remarcó que "este equipo espera más, no es la Católica de años anteriores, donde Católica presiona alto. Debía mantener lo que se venía haciendo".

La UC, que tuvo libre este fin de semana en la quinta fecha del Campeonato Nacional, volverá a las canchas el jueves, en San Carlos de Apoquindo, ante Argentinos Juniors en la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental, a partir de las 18:00 horas (22:00 GMT).