Miguel Angel Neira: La UC debe tener el plantel más caro de Chile y Holan debe responder a eso

Miguel Angel Neira, histórico ex jugador de Universidad Católica, lamentó que Ariel Holan se bajara de la lucha por el título tras la caída ante Ñublense y se refirió a los errores que ha cometido el DT desde su arribo.

"Encuentro pésimo lo que ha hablado el técnico, no corresponde faltando tantas fechas y con lo que ha gastado la Católica este año, hacía mucho que la UC no contrataba tanta gente", apuntó a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es obvio que algunos jugadores apoyen esa postura par estar del lado del entrenador. El está haciendo muy mal las cosas, el último resultado es su culpa, la salida de (Bruno) Barticciotto yo no me la explico tampoco. Son errores que ha cometido, pero siempre tiene una excusa, siempre se está desligando. Seguro dirá que él no armó el plantel, pero la Católica debe tener el plantel más caro de Chile y él debe responder a eso", agregó.

Siguiendo esta línea, Neira afirmó que "si el técnico no pone a los que debe tampoco van a ganar. Si juegan los que tienen que jugar yo creo que Católica pelea el título de más".

Consultado sobre un posible desgaste de los futbolista, Neira apuntó que "es natural que conforme pase el tiempo los jugadores no respondan como hace tres años. En el partido con Ñublense el equipo jugó bien y lo tenía abrochado hasta los cambios, hasta que Holan sacó a Saavedra de la cancha. Son errores del entrenador y después sale a hablar que no está para pelear el campeonato. A qué van a ir los hinchas a la cancha a ver que la UC no pelea nada, no tiene sentido".