Mirosevic: Los jugadores del primer equipo son ejemplos para los jóvenes de Universidad Católica

El ex jugador habló sobre su trabajo en las divisiones inferiores y resaltó el rol de los referentes del plantel.

Milovan Mirosevic, ex volante e ídolo de Universidad Católica, se refirió a su trabajo en la cantera cruzada y apuntó al importante rol de los actuales referentes del plantel, señalando que son "ejemplos" para los jóvenes de las divisiones inferiores.

"Los jugadores del primer equipo son ejemplos para los jugadores jóvenes. El "Chapa" (Fuenzalida), Christofer (Toselli), el Benja (Kuscevic), son verdaderos ejemplos. Estamos tranquilos, sabemos como se hacen las cosas en el equipo y nos dejan tranquilos a nosotros. Ver a estos profesionales, que les ha ido bien y son reconocidos, no es casualidad. Ver cómo se entrenan y cuidan, porque tiene consecuencia en las cosas que queremos de los jugadores", explicó al CDF.

En la misma línea, agregó que "me gusta cómo son, quieren estar, se matan por estar, y hay una disciplina que es un ejemplo para los de abajo, y es nuestro trabajo que eso pase".

Por último, Mirosevic habló sobre sus sensaciones a dos años de su retiro, remarcando que no extraña jugar al fútbol

"Jugué mucho, empecé muy temprano. No me han dado ganas de jugar de nuevo, extraño otras cosas de ser futbolista. En marzo fue el primer partido que jugué desde que me retiré", contó.

"No tuve la suerte de participar en mi mejor época de un proceso clasificatorio como el de Bielsa o Sampaoli, que relanzó carreras y a todos nos hubiera gustado participar. Pero así y todo, me siento feliz y agradecido de haber conocido el mundo por esta actividad", finalizó.