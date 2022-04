Nehuén Paz: Estamos a muerte con Cristian Paulucci

El defensor de Universidad Católica Nehuén Paz fue muy autocrítico ante la mala racha que están sufriendo los "cruzados" y aprovechó de respaldar a su técnico Cristian Paulucci, con quien están "a muerte".

"El grupo conoce al cuerpo técnico hace mucho tiempo, estamos a muerte con él y el grupo está muy unido. Eso lo tenemos que demostrar dentro de la cancha, tratando de sumar los tres puntos este martes por Copa Libertadores y mejorar en el funcionamiento", dijo el argentino en rueda de prensa.

Al mismo tiempo, reconoció el mal momento futbolístico y señaló que seguirán trabajando para salir adelante en el torneo y en el certamen intenacional.

"Llegamos a los partidos, siempre habiendo trabajado y las cosas no están saliendo. La autocrítica puertas adentro está, no hace falta que se diga puertas afuera porque sabemos que las cosas no están saliendo bien, pero para eso estamos acá, trabajando mucho para seguir mejorando", concluyó Paz.