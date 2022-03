Nehuén Paz ya palpita el clásico ante la U: Es el partido más lindo para volver a ser los de antes

El defensa de Universidad Católica Nehuén Paz palpitó el clásico estudiantil contra Universidad de Chile que se jugará tras la fecha FIFA (no tiene fecha confirmada) y señaló que es el partido ideal para recuperar el nivel del tetracampeón del fútbol chileno.

Paz expresó en conferencia de prensa que "estos son los partidos más lindos para jugar, los que te dan una envión anímico importante. Será en casa, con nuestra gente y queremos volver a ganar para ser el equipo que éramos. Es bueno tener más tiempo para trabajar. La U es una motivación y un lindo partido para salir adelante".

Además, comentó el difícil presente de su escuadra: "No queda más que trabajar día a día, corrigiendo cosas, hablando mucho entre nosotros. Sabemos que no estamos haciendo las cosas bien y que estamos cometiendo errores. Como equipo grande que somos no nos queda más que revertir esta situación para llegar al partido con la U de la mejor manera posible".

Finalmente, habló de su proceso de adaptación: "Estoy acá hace poco más de 15 días y siempre me tocó ver un club muy unido. Cuando se pierden tantos partidos seguidos, para un equipo que no está acostumbrado, es muy difícil. Ahora nos queda hablar poco y trabajar mucho, para mejorar lo que hemos hecho hasta acá".