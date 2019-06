Néstor Gorosito: Es raro que la UC no apunte a una Libertadores o una Sudamericana

El talento que dejó Néstor Raúl Gorosito aún perdura en la memoria colectiva de los hinchas de Universidad Católica. Ahora, como uno de los técnicos sensación en el balompié trasandino, se refirió al momento internacional que vive el club.

La eliminación contra Independiente del Valle en la segunda ronda de la Copa Sudamericana fue una decepción para muchos y el "Pipo", quien expresó que le gustaría dirigir a la UC, no entiende por qué el club no va a buscar un trofeo continental.

"Es raro que no apunten a ganar una Libertadores o una Sudamericana. Todos los que dirigen Católica manejan el país, son tipos muy exitosos. Me parece extraño que no quieran llegar al techo del fútbol. Seguramente el día que en Católica quieran ganar una copa internacional, me van a llamar", afirmó a La Tercera.

En la misma línea, el entrenador de Tigre, que disputará esta tarde la final de la Copa de la Superliga Argentina contra Boca Juniors, aseguró: "Católica es ideal para nosotros como cuerpo técnico. Pero necesita ir a ganar una Sudamericana, una Libertadores. No está solo para ser campeón local. Es raro que el club no vaya a fondo por un torneo internacional, teniendo todo lo que tiene".

Además, agregó: "Católica lo único que necesita es crecer futbolísticamente. Como institución es la mejor: está en un lugar extraordinario; al hincha le gusta ir a disfrutar, es como una salida al teatro".