Néstor Gorosito: Me encantaría ir a Universidad Católica, como club lo tiene todo

El argentino Néstor "Pipo" Gorosito, ídolo de Universidad Católica y técnico de Tigre en su país, manifestó su deseo de entrenar al elenco cruzado, señalando que "como club lo tiene todo".

"Nunca tuve la posibilidad de ir a Católica. No sé por qué nunca he tenido la posibilidad de mostrar mi trabajo. Me encantaría ir, porque Católica como club lo tiene todo. Les gusta estar bien, se visten bien, les gusta viajar", declaró al CDF.

Gorosito enfatizó que "me gustaría dirigir en Chile. La pasé muy bien cuando estuve ahí, y hay mucho respeto. Cuando me voy a algún lado de viaje, por lo general me encuentro con chilenos en el aeropuerto y hay muchísimo respeto. Me encantaría y gustaría llegar a trabajar en Chile".

Respecto a Ariel Holan, actual técnico de la UC, Gorosito fue claro: "No lo conozco, a Independiente lo hizo jugar bien. Pero no lo conozco para tener una opinión abierta, sería injusto el opinar".

Finalmente, al ser consultado por el título que perdió como jugador ante Universidad de Chile en 1994, indicó que "deportivamente, yo siento que salí campeón. No tenemos la estrellita, pero salimos campeones. En el 74, Alemanía ganó la Copa, pero Holanda fue el campeón, para mí y para el mundo".