Néstor Gorosito: Si en algún momento se va Holan, espero sea la posibilidad de ir a la UC

El destacado ex jugador de Universidad Católica y actual entrenador argentino Néstor Gorosito se refirió al cariño que siente por los hinchas de la franja y aseguró que espera pronto dirigir al elenco precordillerano.

En un adelanto de la conversación con el canal de youtube del periodista Leonardo Burgueño, el "Pipo" dijo que "ojalá que ahora a este entrenador le vaya extraordinario en todo lo que tenga que ganar y si en algún momento se va, sea la posibilidad de volver a juntarme con ustedes".

Además, añadió que "para mí ha sido un orgullo vestir la camiseta y traté de defenderla lo mejor que pude, y Dios quiera que el futuro nos vuelta a juntar".

"Católica tiene todo. Tiene que decidirse a ser grande en América. De Chile en institución es la más grande. Le falta un poco más en lo deportivo, pelear todos los años el campeonato. Al hincha no solo le gusta ganar, sino que también jugar bien, gustar y golear, porque después el club lo tiene todo socialmente y mucha seriedad en sus dirigentes", siguió en la misma línea.

Sobre su relación con Alberto Acosta y su llegada a a UC, Gorosito dijo que "Beto no estaba convencido de venir acá y yo le dije que viniera, que no se iba a encontrar con un mejor lugar a nivel social. Al principio me trató de mentiroso cuando jugó en la cancha de Melipilla, partido en el que hizo un gol. Después, por supuesto que le encantó".

Consultado por las campañas de 1994 y 1995, donde los "cruzados" terminaron subcampeones, sostuvo que "cambiaría del 94' a Robles, Aros (árbitros) y el línea Calderón, y del 95' cambiaría la partida del "Mumo" Raimundo Tupper, de las cosas muy duras que me ha tocado vivir en el fútbol. Fue durísimo porque el primero que lo vio fui yo. Estaba con Ian MacNiven en la habitación, bajé a desayunar y cuando lo hago, lo veo. El golpe más doloroso que he tenido en este deporte".

"Hubieron muchos hechos arbitrales que nos perjudicaron, la U tenía un equipazo en el 94', pero la única diferencia que tuvo con nosotros fueron los árbitros. Esos dos años son las espinas más importantes de mi carrera", agregó.

Finalmente, sostuvo que "hablé con Milo (Mirosevic) y con Cristian (Álvarez) para el partido de despedida de ellos, pero todo este lío del Covid-19 seguramente va a posponer la fecha, pero de alguna forma u otra nos volveremos a juntar".