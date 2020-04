Nicolás Castillo: Agradezco el apoyo de la gente de la UC, espero terminar mi carrera en el club

El atacante chileno Nicolás Castillo habló tras tener que someterse a tres operaciones por una lesión en uno de sus tobillos, agradeciendo el apoyo que recibió de parte de los hinchas de Universidad Católica y afirmando que espera poder "terminar su carrera" en el club.

A través de un diálogo con una transmisión en vivo del club universitario, el campéon de América con la selección chilena contó cómo vivió el proceso de pasar por tantas intervenciones por sus dolencias físicas.

"Estuve casi un mes y medio forzando una lesión porque quería jugar los play offs acá en México (con América), pero después de todo lo que tuve que pasar me quedó claro en que no fue la mejor idea y tengo que estar más sereno en ese tipo de situaciones", comentó el formado en la precordillera.

En la misma línea, recordó que: "Sobrecargué mucho una lesión que en principio no era tan riesgosa. En la primera operación me dio una trombosis en el post operatorio, sentía que la pierna me iba a explotar. Ahí me dijeron que tenía que volver a operarme y después desperte en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) donde estuve una semana y media".

"En ese tiempo solo estuve con mi preparador físico. Le dije a mi familia que me esperara porque supuestamente iba a ser una operación simple, pero después de saber cómo se complicó todo vinieron a acompañarme", agregó.

Respecto al apoyo que recibió por parte de gente de la UC, señaló que: "Estoy agradecido de toda la gente de Católica en este período complicado que me tocó vivir. Si es que me aceptan espero volver".

"Ojalá poder terminar mi carrera en el club. Uno de mi sueños es que mi hijo me vea vistiendo la camiseta de la UC. Es una deuda pendiente que tengo y espero poder cumplirarla", concluyó.