Nicolás Castillo se emocionó hasta las lágrimas en su regreso a la UC

El delantero chileno Nicolás Castillo fue oficializado como parte del plantel de Universidad Católica para este 2024, y en sus primeras declaraciones como incorporación del elenco de la "Franja" se emocionó hasta las lágrimas al expresar sus sensaciones.

El atacante de 30 años fue consultado por quiénes fueron clave en su fase de recuperación desde que arribó a San Carlos de Apoquindo a mediados del año pasado. "Hubo un momento difícil de mi vida donde hubo gente que estuvo presente y me ayudó a salir adelante. Ellos son los que me empujaron a lo que estoy viviendo hoy en día", señaló evidentemente conmovido.

"En cada entrenamiento pienso en la gente que estuvo y me ayudó a intentarlo siempre. Hoy estoy agradecido por la oportunidad de estar nuevamente en una cancha y de estar vivo. Mi hijo es la persona más importante en todo esto porque no me vio jugar nunca y vio los momentos más difíciles en este proceso. Mis papás también sufrieron mucho y estoy agradecido de cada mensaje que recibí, hay mucha gente importante en esto de volver a intentarlo", subrayó.

Respecto a sus objetivos en esta nueva etapa con la UC, Castillo comentó que: "Quiero ser campeón, vine para eso. Quiero aportar mi granito de arena, desde hoy en cada entrenamiento debemos ser un equipo ganador, eso nos facilitará a afrontar la temporada".

"Venir acá me siento en casa. Conozco a toda la gente del club y me llena de orgullo ver a gente que conocí hace años y siguen acá. Estoy donde más feliz y mejor me siento. Soy hincha de Católica esté quien esté y hoy me toca estar y trataremos con los compañeros de dar lo mejor".

