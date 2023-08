Nicolás Nuñez: La experiencia nunca fue una limitante para aceptar llegar a la UC

Nicolás Núñez asumió hace días como nuevo entrenador de Universidad Católica y antes de dirigir su segundo encuentro al mando del equipo, que será este sábado ante Audax Italiano, repasó cómo se dio su llegada al elenco de la precordillera.

En diálogo con El Mercurio, el DT comentó que: "Cuando me ofrecieron el cargo primero analicé si tenía la energía. El entorno ayuda a decir 'estaré contenido, rodeado de gente que conozco'. No necesitaba de un proceso de adaptación. Después viene el análisis del plantel que voy a tener y la idea que se pueda desarrollar".

"El tema de mi experiencia como entrenador nunca fue una limitante. En Magallanes pensaba en que si iba a poder rendir cuando no había dirigido en el profesionalismo. Aprendí que cada uno tiene sus procesos, algunos necesitan más tiempo que otros", apuntó.

Respecto al manejo del plantel por la poca diferencia de edad con algunos jugadores, como Nicolás Peranic o Fernando Zampedri, Núñez mencionó que: "Trato de usar eso a favor. Hay muchos temas que, por edad, tenemos en común y conversamos. No creo que el respeto vaya en que te traten de usted o que no puedan venir a preguntarme algo. La edad me acerca a ese tipo de jugadores".

