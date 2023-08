Nicolás Núñez y agresión a bus de la UC: Se han ido normalizando estas cosas y es lamentable

El técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, hizo la previa del partido que el elenco cruzado jugará este fin de semana ante Ñublense, aunque también tuvo palabras para la agresión que sufrió el bus del plantel luego del partido ante Colo Colo por Copa Chile.

"Estamos sometidos a una sociedad muy agresiva, poco tolerante. Se han ido normalizando este tipo de cosas y lo lamento. Es consecuencia de algo, en los estadios y en el país se ve. Uno se resigna, hay poco para poder revertir la situación", dijo el entrenador cruzado en conferencia de prensa.

Núñez también tuvo palabras para la campaña cruzada y en específico para la carencia de gol que ha mostrado el equipo en los últimos partidos, tanto en Campeonato Nacional como en Copa Chile.

"No hemos puesto en la cantidad de minutos, pero es algo de lo que debemos ocuparnos y buscamos alternativas para buscar el gol. Siempre en los partidos hacemos un análisis de cómo nos aproximamos al arco, porque a veces es mérito del arquero o se erran goles por variables e impredecibles que el juego tiene", expresó.

"Queremos generar mucho más situaciones de gol y ponernos a nuestros delanteros en situación de gol, y el análisis es que no hemos tenido ausencia de esas oportunidades. Sin ir más lejos ante Colo Colo en la última jugada pudo haber sido. Sé que como consecuencia de buscar alternativas o de un buen funcionamiento vamos a convertir", añadió.

Núñez contó que no podrá contar con el zaguero Guillermo Burdisso: "Ya el hecho que el plantel no sea tan numeroso e ir perdiendo bajas es una pérdida, pero nos enfocamos en los jugadores jóvenes que se van a tener que sumar. Tenemos alternativas. Hemos ido avanzando en solidez defensiva, pero no en el ideal de lo que queremos", comentó.