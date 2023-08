Nicolás Peranic: No leo las críticas, ni cuando tengo un mal partido o uno bueno a mi criterio

El arquero de Universidad Católica Nicolás Peranic ahondó en su momento como titular y evitó hacer hincapié en las críticas que han caído sobre su persona ante los últimos tropiezos de la escuadra de la precordillera.

En la rueda de prensa previo al duelo contra Ñublense en la Fecha 22 del torneo, el guardameta mencionó que: "No leo las críticas, ni cuando tengo un mal partido o uno bueno a mi criterio. No es sano ni productivo para nadie".

"Sí respeto la opinión de todos, del hincha o de quien fuese pero siempre que sea en un marco respetuoso. La autocrítica la hago, no me da lo mismo ganar o perder y trabajo para cambiar. No me voy a excusar en circunstancias que quizás no me favorecieron", añadió.

El siguiente desafío para la UC y Peranic será este sábado frente a los chillanejos, en duelo a jugarse en el Estadio Santa Laura a partir de las 17:30 horas de nuestro país.