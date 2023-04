Nicolás Peranic y la campaña de la UC: A pesar de todo, seguimos ahí

El portero de Universidad Católica Nicolás Peranic se refirió al momento que vive el elenco cruzado en el Campeonato Nacional y dijo que más allá de los complejos resultados el equipo "sigue ahí" en referencia al cuarto lugar que ostenta el equipo en el certamen.

"Seguimos ahí, a pesar de todo seguimos ahí. Cuando metíamos una racha positiva no éramos los mejores, y ahora que no podemos ganar no somos los peores y debe seguir uniéndonos como grupo para juntarnos en la adversidad", dijo el arquero en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Trabajamos para conseguirlo pero el fútbol tiene estas cosas, pero estamos ahí, a un partido y es un campeonato largo", añadió.

Respecto a lo que viene, Peranic aseguró que la ausencia de jugadores como Gary Kagelmacher y Mauricio Isla no debiera atentar contra la intención de salir a ganar el clásico universitario.

"Son referentes no solo dentro de la cancha si no por lo que significan el club, pero la UC debe salir a ganar y más si es un clásico. No importa el mes, la semana previa, este es un clásico y hay que salir a ganarlo", expresó.

Respecto a la posibilidad de jugar el duelo ante la U, Peranic expresó que "en la UC me entreno día a día, y después el profe decidirá. Con Matías (Dituro) tenemos una relación muy linda, y espero que se pueda recuperar lo más pronto posible porque el objetivo es la UC y no los jugadores".