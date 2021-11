Nieta del hincha de 90 años de la UC tras saludos del plantel: Lo vi nuevamente feliz

Tras el partido en que Universidad Católica derrotó por 2-0 a Huachipato se viralizó en redes sociales la imagen de un hincha de 90 años que logró recuperarse del Covid-19 y que está ad portas de presenciar el primer tetracampeonato de la historia cruzada. En Al Aire Libre en Cooperativa conversamos con su nieta, Estefanía Labrín.

"Mi tata en realidad estaba con el ánimo muy bajo porque después del tema del Covid, del que él había logrado salir, pues ya estaba logrando caminar y recuperándose mucho, le vino un bajón que nos dicen que es muy normal en las persona de su edad", comentó sobre su abuelo, Orlando Cortés.

"Nunca se enteró de todo lo que había generado hasta ayer y después vio los saludos y empezó a revisarlos y a medida que mientras más aparecían caras que se le hacían familiares más sonreía, hacía gestos", apuntó sobre los saludos de miembros del equipo cruzado dedicados a él.

En esa línea, aseguró que "yo lo noté que quedo muy contento, porque para nosotros el tiempo que pase fuera de su cama es indicador de lo bien que está. Entonces, mientras más tiempo él quiere estar fuera de su cama, quiere estar levantado, quiere estar comiendo con nosotros o viendo tele, es porque tiene mejor ánimo. Y ayer estuvo mucho rato. Bajamos, vio el video, después le mostré los Twitter, porque él no entiende mucho eso, y estaba fascinado viendo toda la gente que le había escrito".

"El domingo lo vi contento por el partido, pero ahora lo vi nuevamente feliz, así como una felicidad un poco más profunda, ese es un indicador de que está mejor porque anímicamente está mejor y quiere compartir más tiempo fuera de su campo", agregó.

Por otro lado, conto que le "daba mucha pena, porque mi tata es una persona a la que le gusta mucho vivir y siempre quiere hacer cosas. Antes de la pandemia seguía trabajando en la Mutual de Ferroviarios. Siempre ha sido muy activo, incluso después del Covid quería caminar al tiro y salir a comprar y volver. Estaba con kinesiología, estuvo bien como un mes y después le viene esto, que lo más probable es que le entró una bacteria, quedó vulnerable y lo tiró a la cama".

"A mí me daba pena verlo así, porque es una persona tan llena de vida y ver lo que estaba así. Estaba tan triste que cuando lo vi como contento viendo el partido y yo dije qué puedo hacer para que esté más contento. Y ahí fue que se me ocurrió, pero yo pensaba conseguir el saludo del "Chapa" (José Pedro Fuenzalida) nomás en Twitter, porque le pregunté qué jugador le gustaba y me dijo que a él le gustan mucho los jugadores que que son los que tienen historia con la Católica, como Cristian Álvarez o el "Chapa". Entonces yo publiqué y yo creo que mi tata todavía no dimensiona todo lo que pasó", complementó.

Sobre la posibiidad de ser visitado por parte del plantel, asegurò que "sería súper genial que no se pudieran aparecer y que no sé, quizás le puedan regalar una pelota firmada por los jugadores. Yo sé que en la atesorería como "hueso santo". Al Estadio nos encantaría poder llevarlo, pero si lo llevamos tendría que ser necesariamente a un lugar donde tenga asistencia cerca, Tendría que ir con el oxígeno que él tiene que llevar, porque con la emoción le pueden dar los ahogos".

Finalmente, habló de la posibilidad de ir al estadio, aseguró que ve poco probable que sea el sábado ante Everton en Viña del Mar, pero que si sería bueno ir a un encuentro de Copa Libertadores. "Lo decía en el video que grabó el que le emociona mucho poder ver a la Católica en la Libertadores, sería bueno. Con toda la familia vamos a hacer todo lo posible para gestionar y que pueda ir a alguno de esos partidos", cerró.

Mira, yo soy de la U, pero me emociona mi tata que se levanta todo contento para ver a los @Cruzados, sobreviviente de Covid, con 90 años, se instala a ver a su equipo. Me ayudan a que esto llegue por esos lares y que le llegue un saludito del Chapa? pic.twitter.com/tqZNKyDnDm — Epifanía Lizz Labrin 🌳 (@EpifaniaLizz_LC) November 28, 2021